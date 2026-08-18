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Trabzon'da Emniyet Bahçesine İHA Düştü

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Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine ilk belirlemelere göre insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştüğü bildirildi.

Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine ilk belirlemelere göre insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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