Türk Polisi Osman Demirtaşlar Avrupa Şampiyonu Oldu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (48), Polonya'da düzenlenen 2026 IDPA Avrupa Şampiyonası'nın 'Military' kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıran Demirtaşlar, "Önümüzde Balkan Şampiyonası var. Türk polisi olarak ne kadar iyi olduğumuzu teşkilatımız ve milletimiz adına ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Emniyet teşkilatında farklı birimlerde görev yaptıktan sonra atış eğitmenliğine getirilen Osman Demirtaşlar, 14 kişilik özel eğitici kadroda görev yapıyor. Mesleğe 2003 yılında başlayan ve 16 yıldır eğitmenlik yapan Demirtaşlar, meslektaşlarına ileri seviye operasyonel atış, meskun mahal, bina ve araç operasyonları ile araç tahliyesi konularında eğitim veriyor. 4 yıldır profesyonel olarak IDPA müsabakalarına katılan Osman Demirtaşlar, Polonya'daki şampiyonada dünya ve Avrupa derecelerine sahip polis, asker ve sporcularla mücadele ederek birinci oldu. Farklı parkurlardan oluşan ve gün boyu süren yarışmada 250 civarında atış yapan Demirtaşlar, elde ettiği başarıyla Türk polisini Avrupa'da temsil etti.

YILDA 20 BİN PERSONEL EĞİTİYOR

16 yıldır eğitmenlik yaptığını ifade eden Osman Demirtaşlar, "Meslektaşlarımıza ileri seviye operasyonel eğitimler, bina, araç operasyonları ve benzeri konularda eğitimler veriyorum. Her dört ayda bir yaklaşık 6 bin 400 personel eğitimlerimize katılıyor. Yılda bu sayı 20 bin personeli buluyor. Bunun dışında, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımıza daha kapsamlı kurslar veriyoruz. Meskun mahal operasyonları, araç içinde hareket tarzları ve araç tahliyesi gibi konularda detaylı eğitimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

4 YILDIR DÜNYA SAHNESİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

4 yıldır profesyonel IDPA sporcusu olduğunu ifade eden Demirtaşlar, "IDPA'yı tercih etmemin en önemli nedeni, yaptığım sporu mesleğimle doğrudan ilişkilendirebilmem. Bu spor görevime ve eğitmenliğime çok büyük katkı sağladı. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Yarışmada askerler, polisler, özel kuvvet personeli ve çok güçlü sporcular yer aldı. 'Military' kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. Sırada, Macaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Türk polisi olarak taktik ve operasyonel atış kabiliyetimizi göstermek, bu alanda ne kadar iyi olduğumuzu teşkilatımız ve milletimiz adına ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'PEŞİMİZDEN YENİ SPORCULARIN GELMESİ ARZUMUZ'

Yurt dışında yarışmalara katılarak Türk bayrağını zirveye taşımak istediğini belirten Osman Demirtaşlar, şöyle konuştu:

"Burada personelimizin atış kabiliyetini geliştirmek için gayret ederken, yurt dışında da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve Türk polisinin itibarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bizim için esas olan sistemin devamlılığı ve mevcut kalitenin çok daha ileri seviyelere taşınmasıdır. Bu nedenle genç, azimli ve çalışkan personelin tespit edilmesi; eğitmen olarak yetiştirilmesi ve bu misyonun onlara devredilmesi çok önemli. Peşimizden yeni sporcuların ve başarılı meslektaşlarımızın gelmesini arzu ediyorum."

'TEŞKİLATIMIZ VE ÜLKEMİZ ADINA ÇALIŞMAYA DEVAM'

Yarışmalara katıldıkça kendini her alanda geliştirdiğini ifade eden polis memuru Demirtaşlar, "Görev sırasında karşılaşılabilecek silahlı çatışma ortamlarında mevcut duruma uyum sağlama, hedefleri hızlı ve doğru şekilde vurma, alanı değerlendirme ve çevresel farkındalık gibi konularda önemli faydalar sağlıyor. Bu sporun kolluk personeli arasında daha yaygın hale gelmesi durumunda çok ciddi ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum. Teşkilatımız ve ülkemiz adına daha da ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı