Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Havalimanı'na 2 füzeyle saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füze ile saldırı düzenlediği, ancak saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve onları destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Husiler bu kez kritik bir ulaşım altyapısını hedef aldı. Aden Emniyet Müdürlüğü basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Husiler ülkenin güneyinde bulunan ve Husi kontrolü dışındaki bölgelere hizmet veren başlıca ulaşım merkezi olan Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füze ile saldırı düzenledi. Saldırının yolcuların ve havalimanı çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı vurgulanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı