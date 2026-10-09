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Antakya'da kadına karşı basit yaralama suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Antakya'da kadına karşı basit yaralama suçundan aranan şahıs tutuklandı Haber Videosunu İzle
Antakya'da kadına karşı basit yaralama suçundan aranan şahıs tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G., Antakya’da yakalandı.

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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