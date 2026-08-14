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İslahiye'de 2 Aranan Şahıs Yakalandı

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İslahiye Emniyeti, 5 suçtan aranan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.B. ile tütün kanununa muhalefetten 1 yıl 8 ay cezası olan V.A.'yı yakaladı. Kablo hırsızlığı olaylarına karışan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan 2 kişiyi yakaladı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda, İslahiye mahkemelerince 5 suçtan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (24) yakalandı. E.B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, Manavgat mahkemelerince tütün ve tütün mamulleri kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. (47) isimli şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Son bir hafta içerisinde ilçede yaşam alanı, GASKİ ve iş yerlerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T. ve M.G. tutuklandı.

Kaynak: AA
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