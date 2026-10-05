Kars Emniyet Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı

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Kars Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek gençlere yönelik yürütülen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve ihtiyaç duyduklarında emniyet hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla Kafkas Üniversitesinde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Üniversite kampüsünde kurulan tanıtım ve bilgilendirme stantlarını ziyaret eden Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tombul, stantlarda öğrencilerle yakından ilgilenerek gençlerle sohbet etti ve yöneltilen soruları dinledi.

Etkinlik kapsamında emniyet personeli tarafından öğrencilere, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olası risklere karşı alınabilecek tedbirler ve güvenli davranış biçimleri konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin ihtiyaç halinde emniyet birimlerine hangi yollarla ulaşabilecekleri konusunda da bilgi verildi.

Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un öğrencilerle yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Tombul, gençlerin sorularını dinleyerek emniyet teşkilatının üniversite öğrencilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Stantlarda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyal ve broşürler dağıtılırken, gençlerin merak ettiği konular hakkında görevli personel tarafından açıklamalarda bulunuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünün, öğrencilerle doğrudan iletişim kurarak olası risklere karşı farkındalık oluşturmayı ve gençlerin güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı