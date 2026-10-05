Haberler

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Emniyet Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Emniyet Müdürü Tombul, Kafkas Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek bilgilendirme stantlarını ziyaret etti. Öğrencilere olası risklere karşı tedbirler ve emniyet birimlerine ulaşma yolları anlatıldı; çalışmaların eğitim-öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

Kars Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek gençlere yönelik yürütülen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve ihtiyaç duyduklarında emniyet hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla Kafkas Üniversitesinde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Üniversite kampüsünde kurulan tanıtım ve bilgilendirme stantlarını ziyaret eden Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tombul, stantlarda öğrencilerle yakından ilgilenerek gençlerle sohbet etti ve yöneltilen soruları dinledi.

Etkinlik kapsamında emniyet personeli tarafından öğrencilere, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olası risklere karşı alınabilecek tedbirler ve güvenli davranış biçimleri konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin ihtiyaç halinde emniyet birimlerine hangi yollarla ulaşabilecekleri konusunda da bilgi verildi.

Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un öğrencilerle yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Tombul, gençlerin sorularını dinleyerek emniyet teşkilatının üniversite öğrencilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Stantlarda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyal ve broşürler dağıtılırken, gençlerin merak ettiği konular hakkında görevli personel tarafından açıklamalarda bulunuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünün, öğrencilerle doğrudan iletişim kurarak olası risklere karşı farkındalık oluşturmayı ve gençlerin güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!

Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında

Karı kocanın korkunç sonu! Katil çok yakınlarından çıktı
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

Bu şike değil de ne? Hesaplarına maç sırasında para yağmış

Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu