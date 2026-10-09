Adana'da araçta 9 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı

Adana'da araçta 9 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı hafif ticari araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 9 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da hafif ticari araçta 9 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, takibe aldıkları hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 9 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA