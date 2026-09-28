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Yozgat Sarıkaya'da bin 120 uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı

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Yozgat Sarıkaya'da bin 120 uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sarıkaya'da düzenlediği operasyonda, Kayseri'den uyuşturucu getireceği bilgisi alınan 1 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin aracında bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi, tutuklanan 1 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getireceği bilgisi alınan şüpheli Ö.Ü. Sarıkaya ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında yapılan aramalarda bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ü. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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