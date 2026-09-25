Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 5 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 5 bin makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve Yerköy ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi; şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda makaron ve etil alkol ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik kent merkezi ve Yerköy ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.B.,Ö.F.,Y.B. isimli 3 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı