Kars polisi KYK yurdundaki öğrencilere siber suç farkındalık eğitimi verdi

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Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere yönelik siber suçlarla mücadele eğitimi düzenledi.

Kafkas Üniversitesinde eğitim gören ve KYK Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin katıldığı eğitimde; siber suçların önlenmesi, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital mahremiyet konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında öğrencilere internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehditler ve kişisel bilgilerin korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı dikkatli olunması, şüpheli içerik ve bağlantılara karşı tedbirli davranılması gerektiği vurgulandı.

Siber zorbalığın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ve teknoloji bağımlılığının yol açabileceği sorunlara da değinilen eğitimde, öğrencilerin interneti daha bilinçli ve güvenli kullanmalarının önemi üzerinde duruldu. Dijital mahremiyet konusunda ise kişisel verilerin korunması ve çevrim içi ortamlarda özel bilgilerin paylaşımında dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmasıyla öğrencilerin siber tehditlere karşı farkındalıklarının artırılması ve dijital ortamda daha güvenli hareket etmelerinin sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı