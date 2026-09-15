Kastamonu'da 145 okul çevresinde denetim yapıldı
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.
Çalışmaların Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, il genelindeki 145 okul çevresinde 835 şahıs, 191 iş yeri ile 67 park ve bahçenin kontrol edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ekiplerin denetimlerini yoğun şekilde sürdüreceği kaydedildi.
Kaynak: AA