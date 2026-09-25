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Kars Emniyeti, 120 öğrenciye güvenli internet ve siber zorbalık eğitimi verdi

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Kars Emniyeti, 120 öğrenciye güvenli internet ve siber zorbalık eğitimi verdi
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde 120 öğrenciye güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere dijital risklere karşı dikkatli olmaları ve doğru adımlar atmaları gerektiği anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çelik Başarı Koleji'nde eğitim gören 120 öğrenciye, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık eğitimi verildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Öğrencilere güvenli internetin püf noktaları anlatıldı"

120 öğrencinin katıldığı eğitimde, internet ve teknolojinin bilinçli ve güvenli şekilde kullanılması konusunda bilgiler aktarıldı. Öğrencilere özellikle dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.

Seminerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere dijital dünyada karşılaşılabilecek çeşitli tehditler ele alındı.

"Siber zorbalığa karşı farkındalık"

Öğrencilere siber zorbalığın ne olduğu, dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkabileceği ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Teknoloji kullanımının kontrollü ve bilinçli şekilde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli hareket etmeleri ve karşılaşabilecekleri olumsuzluklar karşısında doğru adımları atmaları amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin siber tehditlerden korunmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim kurumlarında sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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