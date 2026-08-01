Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da tutuklandı

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir tutuklama kararı daha verildi. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olan, halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan tutuklandı.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz'da başlatılan 4'üncü dalga operasyonunda 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan diğer şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÖNEMİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜDE TUTUKLANDI

Soruşturmanın son aşamasında emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Dönemin Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olan, halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan hakkında da Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

Aslan'ın tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, dosya kapsamında yeni delil ve bulgular doğrultusunda adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA