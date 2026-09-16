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Antakya’da Kaybolan Altınlar Bulundu Sahibine Teslim Edildi

Antakya’da Kaybolan Altınlar Bulundu Sahibine Teslim Edildi Haber Videosunu İzle
Antakya’da Kaybolan Altınlar Bulundu Sahibine Teslim Edildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 7 Eylül 2026 tarihinde Antakya'da meydana gelen olayda kaybolan altınların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 7 Eylül 2026 tarihinde Antakya’da meydana gelen olayda kaybolan altınların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar ve uzun süreli kamera incelemeleri neticesinde, altınları aldığı tespit edilen H.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada;

6 adet tam altın,

4 adet yarım altın,

8 adet çeyrek altın

olmak üzere toplam 18 adet altın ele geçirildi.

Bulunan altınlar sahibine teslim edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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