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Sakarya Emniyet Müdürlüğü filosuna 28 araç katıldı, 10 yaşını dolduranlar yenilendi

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü filosuna 28 araç katıldı, 10 yaşını dolduranlar yenilendi
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Sakarya Emniyet Müdürlüğünün filosuna 28 yeni araç katıldı. Vali Rahmi Doğan, 5 yıldır kentin emniyet filosunu yenilemeye çalıştıklarını, 10 yaşını doldurmuş araçların yenisiyle değiştirildiğini söyledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünün filosu 28 araçla güçlendirildi.

Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen teslim töreninde, 5 yıldır kentin emniyet filosunu yenilemeye çalıştıklarını, 10 yaşını doldurmuş araçların yenisiyle değiştirildiğini söyledi.

Doğan, devletin, vatandaşların rahat yaşam sürmesi için sağlık, tarım ve altyapı gibi hizmetler sunduğunu kaydetti.

Asayiş hizmetlerinin önemine işaret eden Doğan, "Asayiş hizmetleri, toplumun tamamına dokunan hizmetlerdendir. Bir yerde huzur ve güven varsa insanlar kendilerini daha rahat hissediyor. Bir yatırımcı gelecekse önce güvenliğe bakıyor. Emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatımız, Sakarya'nın huzuru için her türlü gayreti gösteriyor." diye konuştu.

Doğan, araçların teşkilata hayırlı olmasını dileyerek, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Dua edilmesinin ardından filo, emniyet binasından çıkış yaparak göreve başladı.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA
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