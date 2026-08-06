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Salah'ın ardından bir dünya yıldızı daha mı? Trabzonspor, Lukaku için de girişimde bulundu

Salah'ın ardından bir dünya yıldızı daha mı? Trabzonspor, Lukaku için de girişimde bulundu
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Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor'un, Romelu Lukaku için de girişimde bulunduğu öne sürüldü. Ancak Belçikalı golcünün bordo-mavili ekibin teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Trabzonspor'un, bir dünya yıldızı için daha harekete geçtiği öne sürüldü. Sky Italia'nın haberine göre bordo-mavili ekip, Belçikalı golcü Romelu Lukaku için girişimde bulundu.

LUKAKU SICAK BAKMADI

Haberde, Trabzonspor'un transfer girişimine rağmen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu seçeneğe çok sıcak yaklaşmadığı belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ancak Lukaku'nun kariyerine farklı bir rotada devam etmeyi düşündüğü ifade edildi.

KARİYERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Belçikalı santrfor, kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

paralar nereden?? bildiğim deniz kıyısında para yok kum var:))

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Haber YorumlarıAdn HCS:

Oulaiden 30 küsür milyon euro, Augustodan 20 milyon euro, diğer satışlardan toplam 22 milyon euro= 72 milyon kasada.. ama senin derdin başka..

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Haber Yorumları4v8crjfjbp:

federasyon baskani trabzunlu tamamda bu UEFA bir gecirdimi anlarsiniz hanyayi konyayi.hicbir basari yok bu paranin kaynagi neresi acaba

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Haber Yorumlarıhasan-ersan@hotmail.com:

söyleyeyim mi ister misin?

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Haber Yorumlarıordu-52:

futbolcu satışlarına bir bak borçu yok Trabzonspor’un bizde merak ediyoruz 30 milyar borçu olan İstanbul takımları nereden buluyor bu parayı

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Haber YorumlarıHalit:

Her ne kadar karlı satıs yapsanda alamassın hadi busene alırsın ?ampiyon olamazssan bu ihtiyarlar elinde kalır Adana Demir spor gibi patlarsın.

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