Salah'ın ardından bir dünya yıldızı daha mı? Trabzonspor, Lukaku için de girişimde bulundu

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Trabzonspor'un, bir dünya yıldızı için daha harekete geçtiği öne sürüldü. Sky Italia'nın haberine göre bordo-mavili ekip, Belçikalı golcü Romelu Lukaku için girişimde bulundu.

LUKAKU SICAK BAKMADI

Haberde, Trabzonspor'un transfer girişimine rağmen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu seçeneğe çok sıcak yaklaşmadığı belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ancak Lukaku'nun kariyerine farklı bir rotada devam etmeyi düşündüğü ifade edildi.

KARİYERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Belçikalı santrfor, kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.