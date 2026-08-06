Edirne'nin Makedonya Kulesi Müzesi ilk ayda 11 bin ziyaretçi ağırladı

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya (Makedon) Kulesi, ziyarete açıldığı ilk ayda yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Kurtarma kazısı, restorasyon, arkeolojik alan düzenlemesi ile teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılan kentin tarihi simgelerinden Makedonya Kule Müzesi, 6 Temmuz'da ziyarete açılması sonrası Edirne'nin kültür turizmindeki yeni duraklarından biri oldu.

Asansörle kulenin üst bölümüne çıkan ziyaretçiler, merdivenlerle aşağı inerken Roma döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel gelişimini anlatan eser ve canlandırmaları inceleyebiliyor.

Kulenin üst bölümünde oluşturulan seyir terası da ziyaretçilere kentin panoramik manzarasını izleme imkanı sunuyor.

Yapının arka bölümünde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ise 10. yüzyıla tarihlenen şapelin müştemilatı, Bizans dönemine ait seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı.

"Kentin binlerce yıllık kültürel hafızasına ışık tutuyor"

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Makedonya Kule Müzesi'nin kentin kültür turizmine önemli değer kattığını söyledi.

Müzenin kapsamlı restorasyon ile teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından ziyarete açıldığını belirten Soytürk, açıldığı günden bu yana yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti.

Soytürk, çalışmanın yalnızca tarihi bir yapının restorasyonundan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Makedonya Kule Müzesi, Edirne'nin antik çağdan Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet'e uzanan çok katmanlı tarihini anlatan yaşayan bir müze oldu. Burada sergilenen her eser, şehrin binlerce yıllık kültürel hafızasına ışık tutuyor." dedi.

Müzede Roma, Doğu Roma, Osmanlı, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait seramikler, cam eserler, kandiller, sikkeler, takılar, günlük yaşam objeleri ve mimari parçaların sergilendiğini anlatan Soytürk, ziyaretçilerin özellikle Roma dönemine ait "Odysseus Başı"na ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"The Odyssey" Odysseus başı ilgiyi artırdı

Milattan Önce 2. yüzyıla tarihlenen ve 1977 yılında Edirne'nin Kaleiçi semtindeki kazılarda ortaya çıkarılan Odysseus heykel başı, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği "The Odyssey" filminin vizyona girmesinin ardından müzenin en fazla ilgi gören eserlerinden biri oldu.

Soytürk, Homeros'un "Odessa" destanından uyarlanan filmin Odysseus'un hikayesini yeniden dünya gündemine taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Homeros'un Odysseia destanının kahramanı Odysseus'u temsil eden bu eser, bilgeliğin, azmin ve eve dönüş umudunun simgesidir. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filmiyle Odysseus'un hikayesi yeniden dünya gündemine taşındı. Biz de yaklaşık 2 bin yıllık bu eşsiz eseri Makedonya Kule Müzesi'nde ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz."

Soytürk, müzede antik dönem eserlerinin yanı sıra yakın dönem kent tarihine ilişkin objelerin de sergilendiğini söyledi.

Yangın alarmı "borazan" da sergileniyor

Yapının uzun yıllar yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldığını hatırlatan Soytürk, yangınları haber vermek amacıyla kullanılan itfaiye borazanının da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını yeni müzelerle daha görünür hale getirdiklerini vurgulayan Soytürk, "Makedonya Kule Müzesi, ziyaretçilerin kentte geçirdiği süreyi uzatan ve turizm rotalarına yeni bir durak ekleyen önemli bir yatırım oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koruma ve yaşatma vizyonuyla hayata geçirilen bu eser, Edirne'nin ulusal ve uluslararası kültür turizmindeki konumunu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Makedonya Kule Müzesini gezen Ersin Al ise 14 yıldır Edirne'de yaşadığını belirtti.

Makedonya Kulesi'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'ye kazandırılan güzel bir eser olduğunu anlatan Al, "Öncesinde harap haldeydi. Şu an çok güzel olmuş. Turizm açısından şehrimize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İstanbul'un Galata Kulesi varsa, bizim de Makedon Kulesi var diyorum."dedi.

Makedonya Kulesi

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların kulelerinden günümüze ulaşan tek örnek olan Makedonya Kulesi, kentin önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor.

Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında üzerine ahşap katlar eklenerek saat yerleştirilen yapı, uzun yıllar "Saat Kulesi" olarak kullanıldı.

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet veren yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Depremin ardından kulenin üst bölümü yıkıldı. 1990'lı yıllarda restore edilen yapının çevresinde, Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.

Kule, son restorasyon ile teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlanmasının ardından Makedonya Kule Müzesi adıyla yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Kaynak: AA