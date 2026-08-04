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Trabzonspor, Salah transferinde mutlu sona ulaştı

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Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulübün, serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Muhammed Salah ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varılırken, yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

Türk futbol tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olacak imza ile Trabzonspor'un, yeni sezon öncesi dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak bir hamleye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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