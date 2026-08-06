İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor

Mısır kökenli doktor Abdul El-Sayed ABD tarihinin en yüksek bütçeli Demokrat Parti ön seçimlerinden birine sahne olan Michigan Senato yarışında İsrail lobisini geride bırakarak zafer elde etti. Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’e yapılan askeri yardımların kesilmesi yönündeki net duruşuyla öne çıkan El-Sayed, rakibine milyonlarca dolar akıtan lobi gruplarına rağmen sandıktan birinci çıktı.

RAKİBİ 60 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BÜTÇE KULLANDI

Rekor harcamaların yapıldığı ön seçim sürecinde İsrail yanlısı gruplar, El-Sayed'in rakibi Haley Stevens için 60 milyon doların üzerinde bütçe kullandı. Yalnızca Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC), Stevens'ın kampanyasına tek başına 30 milyon dolardan fazla finansman aktardı. Devasa bütçeli lobi faaliyetlerine karşı El-Sayed ise seçim kampanyasını tabandan gelen küçük bağışçılar ve gönüllü ağının desteğiyle yürüttü.

Tarihi bir zafere imza atan El-Sayed, kasım ayındaki genel seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ve eski Kongre üyesi Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek. El-Sayed, Michigan’daki genel seçimi de kazanması durumunda ABD tarihinde Senato’ya seçilen ilk Müslüman erkek senatör unvanını elde edecek.

DONALD TRUMP'TAN SERT TEPKİ

El-Sayed’in zaferinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yazılı bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını hedef aldı. Detroit’in de yer aldığı Wayne Bölgesi’ni hedef gösteren Trump, herhangi bir kanıt sunmaksızın bölgenin "dünyanın en yolsuz oy kullanılan yerlerinden biri" olduğunu öne sürdü ve oy sayım sürecinin meşruiyetini sorguladı.

El-Sated’i "aşırı solcu, komünist bir kaybeden" olarak nitelendiren ve İsrail ile Yahudilerden nefret ettiğini iddia eden Trump, bu durumun Cumhuriyetçi Parti için büyük bir fırsat yarattığını savunarak tüm partililere kasım seçimlerinde Mike Rogers’ı destekleme çağrısında bulundu.