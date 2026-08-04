Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde yaşanan olay, dürüstlüğün örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. İnşaat işçisi Luis Salazar, 3 Mayıs 2026'da bir marketin tuvaletini kullandığı sırada güvenlik korkuluğunda unutulmuş siyah bir bel çantası buldu.

Çantanın kısa süre önce tuvaleti kullanan bir müşteriye ait olabileceğini düşünen Salazar, önce market içerisinde ardından da otoparkta sahibini aradı. Ancak yaptığı tüm aramalara rağmen çantanın sahibine ulaşamadı.

ÇANTANIN İÇİNDE 1,4 MİLYON LİRA VARDI

Çantada kimlik ya da iletişim bilgisi olup olmadığını kontrol eden Salazar, içerisinde 30 bin 23 dolar (yaklaşık 1 milyon 426 bin 798 TL) nakit para bulunduğunu gördü. Büyük miktardaki paraya rağmen tek kuruşuna dokunmayan Salazar, çantanın sahibine ulaştırılması için girişimlerini sürdürdü.

Bu sırada çantanın sahibi olan 24 yaşındaki genç, seyahat sırasında bel çantasını kaybettiğini fark ederek markete geri döndü. Çantayı bulamayınca Riviera Beach Polis Departmanı'na kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS KAMERALARDAN ULAŞTI

İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantayı alan kişinin Luis Salazar olduğunu belirledi. Görüntülerde Salazar'ın çantayı aldıktan sonra market içerisinde ve otoparkta sahibini aradığı da tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Salazar ile çantanın sahibi karakolda bir araya getirildi. Çanta, içindeki 30 bin 23 doların tamamıyla birlikte sahibine teslim edildi. Polis tarafından kaydedilen görüntülerde, genç adam parayı tek tek sayarak eksiksiz teslim aldığını doğruladı.

PARAYI KIZ KARDEŞİNİN AMELİYATI İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen çanta sahibi, parayı küçük kız kardeşinin ameliyat masrafları için biriktirdiğini söyledi. Genç adam, bu parayı toplamak için çocukluğundan kalan Pokémon kart koleksiyonunu sattığını ifade etti.

Yetkililer, teslim edilen paranın tamamının kız kardeşinin tedavi masraflarında kullanıldığını ve ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com