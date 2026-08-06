Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Polonya'nın Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesi sınırında yasaklı alana girerek fotoğraf çeken iki Alman turist, sınır muhafızları tarafından yakalandı. Merakları nedeniyle kuralları ihlal eden turistlere toplam yaklaşık 280 avro (15 bin TL) para cezası kesildi.

DAHA YAKINDAN GÖRMEK İÇİN YASAKLI ALANA GİRDİLER

Olay, Polonya'nın Kaliningrad sınırındaki koruma bölgesinde yaşandı. Alman uyruklu iki turist, bisikletleriyle "girilmez" uyarılarının bulunduğu sınır şeridine girerek Avrupa Birliği'nin dış sınırını yakından görmek istedi.

Videoda, turistlerin sınır çitine kadar ilerlediği ve bölgede görev yapan sınır muhafızlarının olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu görülüyor.

RUS TOPRAKLARINI FOTOĞRAFLADI

Polonya Sınır Muhafızları'nın açıklamasına göre 63 yaşındaki Alman turist, yasak olmasına rağmen Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesinin fotoğraflarını çekti. Yetkililer, sınır bölgesinde hem izinsiz giriş hem de komşu ülke tarafının fotoğraflanmasının yasak olduğunu hatırlattı.

TOPLAM 280 AVRO CEZA

Sınır muhafızları, iki Alman turiste işledikleri ihlaller nedeniyle toplam yaklaşık 280 avro (15 bin TL) para cezası uyguladı. Turistlerin, uyarı levhalarını fark etmediklerini ve yalnızca Avrupa Birliği'nin dış sınırını yakından görmek istediklerini söyledikleri aktarıldı.

Yetkililer, Polonya-Rusya sınırında güvenlik kurallarının sıkı şekilde uygulandığını belirterek ziyaretçilere yasaklı bölgelere girmemeleri ve sınır bölgesindeki uyarı levhalarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.