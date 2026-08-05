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SpaceX roket parçası Ay'a çarpacak

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Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketinden kopan yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki parçanın Ay’a çarpması beklenirken, NASA olayın Dünya için tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketinden kopan yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki parçanın Ay'a çarpması beklenirken, NASA olayın Dünya için tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında Ay görevi için fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinden kopan bir parça, Ay'a doğru ilerliyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketinden kopan yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki parçanın Ay'a çarpması bekleniyor. Açıklamada, yörüngede saniyede yaklaşık 2,43 kilometre hızla ilerleyen roket parçasının neden olacağı çarpışmanın sabah saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

NASA Sözcüsü Jimi Russel, NASA'nın bilimsel amaçlarla çarpma bölgesini gözlemlemeyi sürdüreceğini, ancak "Dünya için hiçbir tehlike olmadığını" söyledi.

Cambridge Üniversitesi'nin kamu astronomu Dr. Matt Bothwell ise "Ay'a çarpan gerçekten çok büyük bir şey olacak. Hiçbir şekilde tehlikeli değil; sadece gösteriyi izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çarpışmanın Dünya'dan çıplak gözle görülemeyeceğini, ancak gelişmiş bir teleskoba sahip kişilerin Ay'ın yüzeyinden yayılan bir ışık parlamasını görebileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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