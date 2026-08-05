Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "12 Ağustos'ta Dünya'nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak" iddiası, milyonlarca kişinin gündemine oturdu. TikTok ve Instagram başta olmak üzere çeşitli platformlarda paylaşılan içeriklerde, 12 Ağustos 2026 tarihinde belirli bir saatte Dünya'nın yer çekimini kaybedeceği, insanların ve nesnelerin havaya yükseleceği öne sürüldü. Peki, 12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı? 12 Ağustos'ta yer çekimi 7 saniyeliğine duracak iddiası gerçek mi? Detaylar...

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ DURACAK MI?

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.33 UTC (Türkiye saatiyle 17.33) civarında Dünya'nın yer çekimini yaklaşık 7 saniye boyunca kaybedeceği ileri sürüldü.

Viral paylaşımlarda, bu süre içerisinde insanların ve tüm nesnelerin havaya yükseleceği, yer çekiminin yeniden devreye girmesiyle birlikte büyük çaplı yıkımlar yaşanacağı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceği iddia edildi.

Ancak bu iddialar, NASA tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Uluslararası doğrulama platformu Snopes tarafından aktarılan NASA açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

" Dünya, 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyecek. Yerçekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, Dünya'nın kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin okyanusları, atmosferi, çekirdeği dahil tüm kütlesinin bir anda yok olması gerekir ki bu fiziksel olarak imkânsızdır."

NASA'nın açıklamasına göre, sosyal medyada yayılan söz konusu iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ 7 SANİYELİĞİNE DURACAK İDDİASI GERÇEK Mİ?

Hayır. Mevcut bilimsel verilere ve NASA'nın resmi açıklamasına göre 12 Ağustos'ta yer çekimi 7 saniyeliğine duracak iddiası gerçek değil.

Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde ayrıca NASA'nın "Project Anchor" (Çapa Projesi) isimli gizli bir operasyon yürüttüğü ve bu olay için hazırlık yaptığı da öne sürüldü. Ancak NASA tarafından bu yönde herhangi bir proje ya da resmi açıklama bulunmuyor.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre yer çekimi, Dünya'nın sahip olduğu kütleden kaynaklanan temel bir fiziksel kuvvettir. Bu nedenle yer çekiminin belirli bir süre için tamamen ortadan kalkması, mevcut fizik kurallarına göre mümkün değildir.

Ayrıca uzmanlar, kütleçekim dalgalarının (gravitational waves) da Dünya üzerindeki yer çekimini insanların hissedebileceği ölçüde değiştirmediğini vurguluyor.

Sonuç olarak, sosyal medyada yayılan "12 Ağustos'ta yer çekimi 7 saniyeliğine duracak" iddiası, NASA'nın açıklaması ve mevcut bilimsel bilgiler doğrultusunda gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bu tür iddialar konusunda resmi kurumların açıklamalarını ve güvenilir doğrulama kaynaklarını esas alması önem taşıyor.