Dünyaca ünlü yıldızın Venedik kaçamağı dikkat çekti

Jennifer Lopez, İtalya tatiline hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Venedik'te kızı Emme ile çıktığı gondol turundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan videoda Lopez'in, kanarya sarısı derin dekolteli elbisesiyle gondolda oturduğu, Emme'nin ise rahat tarzıyla telefonuna baktığı görüldü. Anne-kızın Venedik'in tarihi kanallarında keyifli anlar yaşadığı görüntüler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

AVRUPA TURU DEVAM EDİYOR

Jennifer Lopez, son günlerde İtalya'nın farklı şehirlerinden paylaşımlar yapıyor. Ünlü isim, Venedik'e gelmeden önce Roma'yı da ziyaret etmiş, ardından Venedik'teki gondol turuyla tatiline devam etmişti.

Lopez'in bu seyahati, ikiz çocukları Max ve Emme'nin üniversiteye başlamasından önce birlikte geçirdikleri son aile tatillerinden biri olarak öne çıkıyor. Ünlü yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda çocuklarının üniversiteye gitmeye hazırlanmasının kendisini duygusal olarak etkilediğini söylemişti.

MADONNA'YA GÖNDERME YAPTI

Jennifer Lopez, Venedik ziyaretinde yalnızca gondol turuyla değil, Madonna'nın 1984 tarihli efsanevi "Like a Virgin" klibini yeniden canlandırdığı videoyla da gündem oldu. Gondolda çektiği görüntüleri paylaşan Lopez, "Bunu yapmak zorundaydım" notunu düşerek Madonna'ya selam gönderdi.

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Lopez'in Venedik paylaşımları kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Özellikle anne-kızın gondoldaki samimi anları ve Lopez'in şık tarzı hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com