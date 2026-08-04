İngiltere kıyılarında esrarengiz görüntü! Görenler ne olduğunu anlayamadı

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde bulunan St Bees Plajı, sıra dışı bir doğa olayına sahne oldu. Yüzlerce parlak mavi deniz canlısının kıyıya vurması hem bölge sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekti. İlk bakışta denizanasını andıran canlılar nedeniyle çok sayıda kişi sahilde fotoğraf çekti.

İLK BAKIŞTA DENİZANASI SANDILAR

Uzmanlar, gizemli görüntüye neden olan canlıların "Velella velella", yani "By-the-wind sailor" (Rüzgarın Yelkenlisi) olarak bilinen deniz canlıları olduğunu açıkladı. Görünüşleri nedeniyle denizanasıyla karıştırılsalar da bu canlılar, yüzlerce küçük polipten oluşan tek bir koloni halinde yaşıyor.

RÜZGARLAR KIYIYA TAŞIDI

Bilim insanlarına göre olayın nedeni güçlü batı rüzgarları ve sıcak hava koşulları. Okyanus yüzeyinde küçük yelken benzeri yapıları sayesinde hareket eden bu canlılar, rüzgarların etkisiyle toplu halde kıyıya sürüklendi. Benzer görüntüler daha önce Galler kıyılarında da kaydedilmişti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

İnsanlar için ciddi bir tehlike oluşturmadıkları belirtilse de uzmanlar, bu canlıların hafif yakıcı hücreler taşıdığını belirterek çıplak elle temas edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca evcil hayvanların da bu canlılardan uzak tutulması tavsiye edildi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI OLDU

Sahili kaplayan parlak mavi canlılar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çok sayıda ziyaretçi, sıra dışı manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaştı. Uzmanlar ise bu tür toplu kıyıya vurma olaylarının doğal olduğunu ancak her yıl görülmediğini belirtti.