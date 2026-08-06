ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıklarken, yetkililer saldırının aile içinde yaşandığını ve toplum için devam eden bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.
- ABD'nin North Carolina eyaletindeki Caswell County'ye bağlı Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu açıklandı ve olayın aile içinde yaşandığı değerlendirildi.
- Olayın toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığı, başka şüpheli aranmadığı ve soruşturmanın North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütüldüğü bildirildi.
ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıkladı.
KIRSAL BÖLGEDE KANLI SALDIRI
Olay, North Carolina eyaletinin Caswell County bölgesindeki Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yetişkini silahla vurulmuş halde buldu. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu açıkladı.
TÜM MAĞDURLAR AYNI AİLEDEN
Caswell County Şerif Ofisi, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin aynı aileden olduğunu bildirdi. Olayın aile içinde yaşandığını değerlendiren yetkililer, saldırının toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığını ve başka bir şüpheli aranmadığını duyurdu. Soruşturma North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütülüyor.
SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Polis, saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kimlik bilgileri de soruşturmanın selameti nedeniyle paylaşılmazken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, aileyle ilgili daha önce kolluk kuvvetlerine yapılmış herhangi bir ihbar bulunmadığını da açıkladı.