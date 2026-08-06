Haberler

ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıklarken, yetkililer saldırının aile içinde yaşandığını ve toplum için devam eden bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.

  • ABD'nin North Carolina eyaletindeki Caswell County'ye bağlı Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
  • Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu açıklandı ve olayın aile içinde yaşandığı değerlendirildi.
  • Olayın toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığı, başka şüpheli aranmadığı ve soruşturmanın North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütüldüğü bildirildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıkladı.

KIRSAL BÖLGEDE KANLI SALDIRI

Olay, North Carolina eyaletinin Caswell County bölgesindeki Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yetişkini silahla vurulmuş halde buldu. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu açıkladı.

TÜM MAĞDURLAR AYNI AİLEDEN

Caswell County Şerif Ofisi, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin aynı aileden olduğunu bildirdi. Olayın aile içinde yaşandığını değerlendiren yetkililer, saldırının toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığını ve başka bir şüpheli aranmadığını duyurdu. Soruşturma North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütülüyor.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kimlik bilgileri de soruşturmanın selameti nedeniyle paylaşılmazken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, aileyle ilgili daha önce kolluk kuvvetlerine yapılmış herhangi bir ihbar bulunmadığını da açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
Petro uyarmıştı! Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu

Görev değişimine saatler kala ülkeyi ayağa kaldıran haber
ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu

ABD bu olayı konuşuyor! Gizlemeye çalıştılar ama gerçek ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! Tankerin yakınında art arda patlamalar

İhbarlar sonrası korkulan oldu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

Kent diken üstünde: Mezarlıktaki kanlı husumet sitelere taşındı!
İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti
İsrail'den 44 yıl sonra ilk ziyaret: Ekvador gerçek bir dosttur

İsrail'den 44 yıl sonra bir ilk! O ülkeyi ziyaret ettiler
Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk şelalede hayatını kaybetti

14 yaşındaki Ela dengesini kaybedip şelalaye düştü, hayatını kaybetti
Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Bu restoranda yemek yemek için önce soyunmanız gerekiyor!
Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi: Onu durdurmak kolay değil
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı