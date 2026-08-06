ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıkladı.

KIRSAL BÖLGEDE KANLI SALDIRI

Olay, North Carolina eyaletinin Caswell County bölgesindeki Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yetişkini silahla vurulmuş halde buldu. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu açıkladı.

TÜM MAĞDURLAR AYNI AİLEDEN

Caswell County Şerif Ofisi, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin aynı aileden olduğunu bildirdi. Olayın aile içinde yaşandığını değerlendiren yetkililer, saldırının toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığını ve başka bir şüpheli aranmadığını duyurdu. Soruşturma North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütülüyor.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kimlik bilgileri de soruşturmanın selameti nedeniyle paylaşılmazken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, aileyle ilgili daha önce kolluk kuvvetlerine yapılmış herhangi bir ihbar bulunmadığını da açıkladı.

Kaynak: Haberler.com