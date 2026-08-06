19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası başladı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Plovdiv kentinde düzenlenen organizasyonda 55 ülkeden 660 sporcu, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Plovdiv Uluslararası Kürek Kanalı'nda gerçekleştirilen şampiyonada 14 tekne sınıfında yarışlar yapılacak.

Türkiye, organizasyonda "erkek tek çifte" ve "erkek iki çifte" kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Milli takım adına erkek tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, erkek iki çifte kategorisinde ise Kaan Korkmaz ile Alperen Aydın yarışacak.

Bugün başlayan eleme yarışlarının ardından organizasyon, 9 Ağustos Pazar günü yapılacak final yarışları ve madalya törenleriyle sona erecek.

Kaynak: AA