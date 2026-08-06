Haberler

19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde başlayan 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda 55 ülkeden 660 sporcu yarışıyor. Türkiye, erkek tek çifte ve iki çifte kategorilerinde madalya hedefliyor. Organizasyon 9 Ağustos'ta sona erecek.

Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası başladı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Plovdiv kentinde düzenlenen organizasyonda 55 ülkeden 660 sporcu, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Plovdiv Uluslararası Kürek Kanalı'nda gerçekleştirilen şampiyonada 14 tekne sınıfında yarışlar yapılacak.

Türkiye, organizasyonda "erkek tek çifte" ve "erkek iki çifte" kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Milli takım adına erkek tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, erkek iki çifte kategorisinde ise Kaan Korkmaz ile Alperen Aydın yarışacak.

Bugün başlayan eleme yarışlarının ardından organizasyon, 9 Ağustos Pazar günü yapılacak final yarışları ve madalya törenleriyle sona erecek.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler