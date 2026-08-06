Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Faridabad kentinde yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Polis soruşturmasına göre 21 yaşındaki Amit, evli ve iki çocuk annesi özel okul öğretmeni Sandhya Sharma'ya uzun süredir ilgi duyuyordu. Öğretmenin kendisini reddetmesine rağmen takıntısından vazgeçmeyen şüpheli, yaklaşık iki yıl boyunca kadını takip etti.

OKULUN KAPISINDA PUSU KURDU

Olay günü okulun önüne gelen saldırgan, öğretmeni eşinin adını kullanarak okul kapısına çağırdı. Sharma'nın dışarı çıkmasının ardından elindeki bıçakla saldırıya geçen şüpheli, öğretmeni defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın peş peşe bıçak darbeleri indirdiği görüldü.

BIÇAĞI ÖNCEDEN SATIN ALMIŞ

Soruşturmada saldırının anlık olmadığı, şüphelinin cinayeti aylar öncesinden planladığı ortaya çıktı. Polis, Amit'in yaklaşık iki ay önce saldırıda kullanacağı bıçağı satın aldığını ve öğretmeni öldürmek için hazırlık yaptığını açıkladı. Yerel basın, saldırının şiddeti nedeniyle bıçağın eğildiğini aktardı.

AİLESİ POLİSİ SUÇLADI

Öğretmenin eşi, daha önce yapılan şikâyetlere rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savunarak, "Polis zamanında harekete geçseydi bugün hayatta olacaktı." dedi. Olay, Hindistan'da kadınlara yönelik takip ve şiddet olaylarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.