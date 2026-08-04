81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi hızla düşen Tuna Nehri, tarihe ışık tutan bir keşfe sahne oldu. Sırbistan'ın Prahovo kenti yakınlarında, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisi yeniden görünür hale geldi.

81 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Uzmanlara göre savaş gemisi, 1944 yılında Alman Wehrmacht birliklerinin Kızıl Ordu karşısında geri çekildiği sırada kendi güçleri tarafından batırıldı. Aradan geçen 81 yılın ardından nehirdeki su seviyesinin olağanüstü şekilde düşmesiyle geminin büyük bölümü yeniden ortaya çıktı.

KURAKLIK TARİHİ ENKAZLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Tuna Nehri'nde son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi birçok bölgede rekor seviyelere gerilerken, nehir yatağında yıllardır su altında kalan tarihi kalıntılar da yeniden görünmeye başladı. Prahovo yakınlarında ortaya çıkan Alman savaş gemisi de bu örneklerden biri oldu.