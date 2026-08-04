81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü
Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi tarihi seviyelere gerileyen Tuna Nehri'nde, II. Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında Alman ordusu tarafından batırılan bir savaş gemisi 81 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, nehirdeki su çekilmesinin yıllardır su altında kalan tarihi kalıntıları yeniden görünür hale getirdiğini belirtiyor.
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi hızla düşen Tuna Nehri, tarihe ışık tutan bir keşfe sahne oldu. Sırbistan'ın Prahovo kenti yakınlarında, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisi yeniden görünür hale geldi.
81 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Uzmanlara göre savaş gemisi, 1944 yılında Alman Wehrmacht birliklerinin Kızıl Ordu karşısında geri çekildiği sırada kendi güçleri tarafından batırıldı. Aradan geçen 81 yılın ardından nehirdeki su seviyesinin olağanüstü şekilde düşmesiyle geminin büyük bölümü yeniden ortaya çıktı.
KURAKLIK TARİHİ ENKAZLARI ORTAYA ÇIKARIYOR
Tuna Nehri'nde son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi birçok bölgede rekor seviyelere gerilerken, nehir yatağında yıllardır su altında kalan tarihi kalıntılar da yeniden görünmeye başladı. Prahovo yakınlarında ortaya çıkan Alman savaş gemisi de bu örneklerden biri oldu.