Haberler

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi tarihi seviyelere gerileyen Tuna Nehri'nde, II. Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında Alman ordusu tarafından batırılan bir savaş gemisi 81 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, nehirdeki su çekilmesinin yıllardır su altında kalan tarihi kalıntıları yeniden görünür hale getirdiğini belirtiyor.

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi hızla düşen Tuna Nehri, tarihe ışık tutan bir keşfe sahne oldu. Sırbistan'ın Prahovo kenti yakınlarında, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisi yeniden görünür hale geldi.

81 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Uzmanlara göre savaş gemisi, 1944 yılında Alman Wehrmacht birliklerinin Kızıl Ordu karşısında geri çekildiği sırada kendi güçleri tarafından batırıldı. Aradan geçen 81 yılın ardından nehirdeki su seviyesinin olağanüstü şekilde düşmesiyle geminin büyük bölümü yeniden ortaya çıktı.

KURAKLIK TARİHİ ENKAZLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Tuna Nehri'nde son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi birçok bölgede rekor seviyelere gerilerken, nehir yatağında yıllardır su altında kalan tarihi kalıntılar da yeniden görünmeye başladı. Prahovo yakınlarında ortaya çıkan Alman savaş gemisi de bu örneklerden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi
LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber

LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası