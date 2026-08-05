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Küba Dışişleri Bakanı: Elektrik Kesintileri ABD Ablukasının Sonucu

Küba Dışişleri Bakanı: Elektrik Kesintileri ABD Ablukasının Sonucu
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelindeki elektrik kesintilerinin ABD'nin uyguladığı ablukanın, özellikle enerji alanındaki kuşatmanın doğrudan sonucu olduğunu belirtti. Ambargonun yakıt ithalatını engellediğini, yedek parça ve ekipman girişini önlediğini, uluslararası iş birliğini ve finansmana erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

KÜBA Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucu" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sanal medya hesabından Ulusal Elektrik Sistemi'ndeki (SEN) kesintiler ve ABD'nin ülkesine yönelik ambargosu ile ilgili açıklamada bulundu. Rodriguez, "Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla iş birliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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