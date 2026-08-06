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Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarını reddetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ABD'nin özellikle belirli türlerde çok büyük miktarda mühimmatı olduğunu, ihtiyaç halinde üretimin sürdüğünü ve sızıntı yapanların ağır cezalarla karşılaşacağını ifade etti.

Son günlerde ABD-İran savaşı nedeniyle ABD'nin uzun menzilli füze ve hava savunma mühimmatı stoklarının azaldığı yönündeki iddiaların, Pentagon ile Beyaz Saray'ı karşı karşıya getirdiği öne sürüldü.

"STOKLARDAKİ AZALMA, YENİ SALDIRILARI ERTELETTİ"

Washington Post'un ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında geçen hafta Camp David'de gerçekleştirilen toplantıda mühimmat stokları nedeniyle gerginlik yaşandı. Haberde, Trump'ın uzun menzilli güdümlü füzeler ve hava savunma önleyici füzelerde yaşanan ciddi stok azalması konusunda Hegseth'ten açıklama istediği öne sürüldü.

Habere göre, ABD'nin uzun menzilli füze ve hava savunma mühimmatındaki azalma, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni geniş çaplı askeri operasyonları şimdilik ertelemesinde etkili oldu. İddiada, yönetimin bu süreçte askeri seçenekler yerine Tahran ile yeniden müzakere yolunu ön plana çıkardığı belirtildi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Beyaz Saray ve Pentagon peş peşe açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda bu iddiaların "tamamen sahte ve kurgu" olduğu savunuldu.

"HAİN AÇIKLAMALAR"

ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarına karşı çıkarak, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var" dedi.

Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğini belirten Trump, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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