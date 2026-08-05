Emekli maaşı için babasının cesedini 2,5 yıl dondurucuda sakladı

Yunanistan'da ortaya çıkan olay ülke gündemine oturdu. Polis, 90 yaşındaki emekli öğretmenin uzun süredir ortalarda görünmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından harekete geçti.

Ekipler, Mora Yarımadası'ndaki Sparta kenti yakınlarında bulunan Mistras köyünde aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.

EMEKLİ MAAŞINI ALMAYA DEVAM ETMEK İÇİN

Gözaltına alınan 55 yaşındaki şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve emekli maaşını almaya devam edebilmek amacıyla cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğünü, cinayet şüphesi bulunmadığını belirtti.

Şüpheli hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah bulunması nedeniyle "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Yetkililer, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com