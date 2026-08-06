Felçli Cerrahın Başarı Öyküsü Dünya Literatüründe

Van'da geçirdiği trafik kazası sonrası cerrahlık ve akademik hayatına Sivas'ta devam eden görev yapan Prof. Dr. Erol Kisli'nin (59) başarı öyküsü, dünyanın saygın cerrahi dergilerinden birinde yayımlandı. Çalışmanın, aktif olarak ameliyat yapmayı sürdüren tekerlekli sandalyeli bir genel cerrahı konu alan dünya tıp literatüründeki ilk bilimsel çalışma olma özelliği taşıdığı öğrenildi.

Sivas'ta görev yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kisli, 31 yaşındayken Van'da görev yaptığı sırada trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu belden aşağısı felç kaldı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kisli, yaşadığı zorluğa rağmen mesleğini bırakmadı. Kisli, tekerlekli sandalyesiyle yaklaşık 28 yıldır ameliyatlara girmeye, hastalarını tedavi etmeye ve akademik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Kisli'nin azim dolu yaşamı, uluslararası tıp literatüründe önemli bir başarıya dönüştü. Prof. Dr. Kisli'nin yaşamını ve akademik kariyerini konu alan "Physical Limits" adlı çalışma, dünyanın saygın kolorektal cerrahi dergileri arasında yer alan Diseases of the Colon & Rectum (DCR) dergisinde yayımlandı. Çalışma, tekerlekli sandalye kullanan bir genel cerrahın aktif ameliyat pratiğini, akademik yükselişini, cerrahi eğitim faaliyetlerini, bilimsel üretkenliğini ve uluslararası hakemlik görevlerini bir bütün olarak ele alan dünya tıp ve cerrahi literatüründeki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Kariyer basamakları tamamlaması detaylı şekilde anlatıldı

Çalışmada, fiziksel engellere rağmen sürdürülen aktif cerrahi yaşam ön plana çıkarılırken, Prof. Dr. Kisli'nin yıllar boyunca anorektal cerrahi alanındaki ameliyatlarını sürdürmesi, cerrahi asistanları yetiştirmesi, bilimsel yayınlar üretmesi ve akademik kariyer basamaklarını başarıyla tamamlaması detaylı şekilde anlatıldı.

Cerrahi literatürünün güvenilirliğine önemli katkı sağlayacak

Öte yandan Prof. Dr. Kisli'nin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yürüttüğü hakemlik görevlerine de çalışmada yer verildi. Bilimsel araştırmaların yöntem, istatistik, etik ilkeler ve bilimsel doğruluk açısından değerlendirilmesine katkı sağlayan bu çalışmaların, cerrahi literatürünün güvenilirliğine önemli katkı sunduğu öğrenildi.

Dünya tıp literatürüne geçti

Uluslararası saygınlığa sahip dergide yayımlanan "Physical Limits", yalnızca Prof. Dr. Erol Kisli'nin yaşam öyküsünü değil, fiziksel engellere rağmen cerrahi mesleğinin başarıyla sürdürülebileceğini ortaya koyan bilimsel bir belge olarak dünya tıp literatürüne geçti.

"Uluslararası camiada kabul gördü"

Geçirdiği süreçleri İHA muhabirine anlatan Prof. Dr. Erol Kisli, kaza sonrası tekerlekli sandalye ile tanıştığını söyleyerek, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde geçirdiğim trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeyle tanıştım. Bu süreçten sonra uzmanlığım, doçentliğim ve profesörlüğüm bu sandalyeyle birlikte gerçekleşti. Bu süre içerisinde Amerika'da bir süre çalışma imkanı buldum. Daha sonra Van'da ve Sivas'ta meslek hayatıma devam ettim. Akademik birikimlerim, ürettiğim çalışmalar, yazılar ve değerlendirdiğim makaleler uluslararası camiada kabul gördü. Halen de çalışmalarımın içindeyim, devam ediyorum. Akademisyenlik damla damla biriken bir süreçtir. Dünden bugüne elde edilen bir şey değildir. Yazıyı okuduğunuz zaman da göreceksiniz ki uzun yıllar boyunca kendinizi, mesleğinizi ve akademisyenliğinizi geliştirmeniz gerekiyor" dedi.

"Benzeri olmayan bir çalışmadır"

Ailesinin kendisine desteğini de anlatan Prof. Dr. Kisli, "Dergiden bana davet yazısı gönderildi. Hayatımı anlatmamı istediler. Beni daha yakından tanımak istedikleri için ben de kendi hayatımı, ülkemizin potansiyelini ve üniversitemizin verdiği kıymeti bütün dünyaya göstermek amacıyla bu yazıyı hazırladım. Bu, bir makaleden ziyade bir profil yazısıdır. Çok benzeri olmayan bir çalışmadır. Amerikan Cerrahi Birliği'nin resmi dergisinin alışık olmadığı tarzda yazılmış bir hayat hikayesidir. Bu nedenle akademisyenler tarafından çok kıymetli ve değerli bulunuyor. İnşallah ilerleyen süreçte dünya literatüründe de yerini alır. Uzun yıllar kütüphanelerde muhafaza edileceğini ve bizden sonra da referans olacağını düşünüyorum. Bu açıdan hem üniversitemize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eşim, çocuklarım, arkadaşlarım ve dostlarım her zaman fedakarca destek oldular. Bu başarının arkasında aslında onların büyük destekleri ve emekleri var" diye konuştu.

"Türkiye'mize bu eserin katkı sağlamasını diliyorum"

Prof. Dr. Erol Kisli, tekerlekli sandalyenin ayak kısmını açıktan sonra ameliyat masasına rahatlıkla yaklaşabildiğini belirterek, "Özellikle üniversitemize ve Türkiye'mize bu eserin katkı sağlamasını diliyorum. Akademisyenlere de çalışma azmi ve cesareti vermesini umut ediyorum. Ameliyat yapabilmem için ayaklarımı iki yana doğru açmam yeterli oluyor. Bu şekilde ameliyat masasına rahatlıkla yaklaşabiliyorum. Yaklaştıktan sonra da cerrahi müdahaleleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunların fotoğrafları da makalede yer alıyor. Ameliyat masasına nasıl yaklaştığım ve cerrahi alana nasıl hakim olduğum orada gösteriliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı