Down Judo Milli Takımı İsveç Yolunda
Down Judo Milli Takımı, 2026 JUDOWN Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e hareket etti.
Down Judo Milli Takımı, 2026 JUDOWN Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e hareket etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lindesberg kentinde yapılacak şampiyona öncesinde milli takım, İstanbul Havalimanı'ndan organizasyonun yapılacağı ülkeye gitti.
Federasyon yönetim kurulu üyesi, teknik ekip ve antrenörler eşliğinde şampiyonaya katılacak milli takım kadrosunda Ahmet Eymen Danacı, Ahmet Ünal, Doğukan Coşar, Firuze Ferda Şevval Devrim, Musa Alan, Talha Ahmet Erdem ve Zeynep Sude Bilginer yer aldı.
Bugün başlayacak organizasyon, 9 Ağustos'ta sona erecek.