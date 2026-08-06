Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pakistan'da akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimlerde bazı pompaların sayaç sistemlerine müdahale edildiği belirlendi. Yetkililer, eksik yakıt verdiği tespit edilen istasyonlar hakkında işlem başlatırken, denetim anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

POMPALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde yürütülen denetimlerde ekipler, akaryakıt pompalarının doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol etmek için kalibrasyon silindirleri kullandı.

Videoda, görevlilerin pompadan belirli miktarda yakıtı dereceli ölçüm tüpüne doldurarak sayaçta görünen miktarla karşılaştırdığı görülüyor. Yapılan kontrollerde bazı pompaların, ekranda gösterilen miktardan daha az yakıt verdiği tespit edildi.

SAYAÇLARA MÜDAHALE EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yetkililer, bazı istasyonlarda pompa sayaçlarının manipüle edildiğini ve tüketicilere eksik yakıt verildiğini açıkladı. Usulsüzlük tespit edilen istasyonlar hakkında idari ve cezai işlem başlatılırken, bazı akaryakıt istasyonlarının mühürlendiği bildirildi. Pakistan'da son dönemde farklı bölgelerde benzer denetimlerde eksik yakıt verdiği belirlenen istasyonlar kapatılırken işletmeciler hakkında da işlem yapılıyor.

TÜKETİCİLER UYARILDI

Yetkililer, sürücülere yakıt alırken pompa göstergelerini dikkatle takip etmeleri ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız süreceği belirtildi.