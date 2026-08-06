Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

Prenses Isabella, 3 Ağustos'ta Danimarka'nın Slagelse kentindeki Guard Hussar Alayı'na bağlı Antvorskov Kışlası'na giderek askerlik görevine başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra orduya katılan Isabella, diğer yükümlüler gibi askeri eğitime başladı.

11 AY ZORUNLU ASKERLİK YAPACAK

Isabella, Danimarka'nın kadınları da kapsayan yeni 11 aylık zorunlu askerlik programına katılan ilk grupta yer alıyor. Program; yaklaşık 5 aylık temel eğitim ve 6 aylık operasyonel görev sürecinden oluşuyor. Ülke, Avrupa ve Arktik bölgesindeki değişen güvenlik ortamı nedeniyle zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkarmış ve sistemi kadınları da kapsayacak şekilde genişletmişti.

MAAŞ ALMAYI REDDETTİ

Danimarka Kraliyet Sarayı, Prenses Isabella'nın askerlik süresince kendisine ödenen maaş ve günlük harcırahı kabul etmeyeceğini açıkladı. Normalde zorunlu askerlik yapan personele maaş, yemek yardımı, konaklama ve ulaşım desteği sağlanıyor. Isabella ise bu ödemelerden feragat ederek masraflarını ailesinin karşılayacağını bildirdi.

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

Prenses Isabella, Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında resmi askeri eğitim alan ilk kadın üye oldu. Ağabeyi Veliaht Prens Christian da daha önce aynı alayda askerlik yapmış ve maaşını almamayı tercih etmişti.