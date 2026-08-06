Haberler

Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı

Prenses kışlaya teslim oldu! 11 aylık askerlik görevi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Prensesi Isabella, kadınları da kapsayan yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında 11 aylık askerlik görevine başladı. Antvorskov Kışlası'na teslim olan 19 yaşındaki prenses, diğer yükümlülerle birlikte askeri eğitim alacak. Kraliyet Sarayı ayrıca Isabella'nın askerlik süresince maaş ve harcırah almayacağını açıkladı.

Prenses Isabella, 3 Ağustos'ta Danimarka'nın Slagelse kentindeki Guard Hussar Alayı'na bağlı Antvorskov Kışlası'na giderek askerlik görevine başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra orduya katılan Isabella, diğer yükümlüler gibi askeri eğitime başladı.

11 AY ZORUNLU ASKERLİK YAPACAK

Isabella, Danimarka'nın kadınları da kapsayan yeni 11 aylık zorunlu askerlik programına katılan ilk grupta yer alıyor. Program; yaklaşık 5 aylık temel eğitim ve 6 aylık operasyonel görev sürecinden oluşuyor. Ülke, Avrupa ve Arktik bölgesindeki değişen güvenlik ortamı nedeniyle zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkarmış ve sistemi kadınları da kapsayacak şekilde genişletmişti.

MAAŞ ALMAYI REDDETTİ

Danimarka Kraliyet Sarayı, Prenses Isabella'nın askerlik süresince kendisine ödenen maaş ve günlük harcırahı kabul etmeyeceğini açıkladı. Normalde zorunlu askerlik yapan personele maaş, yemek yardımı, konaklama ve ulaşım desteği sağlanıyor. Isabella ise bu ödemelerden feragat ederek masraflarını ailesinin karşılayacağını bildirdi.

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

Prenses Isabella, Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında resmi askeri eğitim alan ilk kadın üye oldu. Ağabeyi Veliaht Prens Christian da daha önce aynı alayda askerlik yapmış ve maaşını almamayı tercih etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

Okul bahçesinde skandal! Önce kesti, sonra derisini yüzdü
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı