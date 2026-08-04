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ABD'den Hürmüz Boğazı için 'bugün veya yarın anlaşma' sinyali

ABD'den Hürmüz Boğazı için 'bugün veya yarın anlaşma' sinyali
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için İran ile yürütülen görüşmelerde bugün veya yarın bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için İran ile yürütülen görüşmelerde bugün veya yarın bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bir Amerikan kanalına verdiği mülakatta, İran ile yürütülen müzakerelere ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bessent, "İranlılarla görüşüyoruz ve boğazı açmak, bu çatışmada daha normalleşmiş bir duruma geçmek için bugün veya yarın bir anlaşma sağlama ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

İran'ın boğazdan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise Bessent, boğazda serbest geçişin sağlanacağı yanıtını verdi. Körfez'de mahsur kalan yüzlerce geminin çıkış yapabilmesiyle fiyatların daha da düşmesi gerektiğini belirten Bessent, bu durumun etkisinin sadece enerji piyasalarıyla sınırlı kalmayacağını; gübre, rafine petrol ürünleri ve endüstriyel gazları da kapsayacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer programının sonlandırılmasını 'nihai anlaşma' olarak gördüğünü, ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasının 'acil' bir mesele olduğunu vurguladı. Rubio, "Nükleerden arınma nihai hedeftir. Ancak şu anda üzerinde çok fazla odaklanılan acil anlaşma Boğaz ile ilgili. Henüz Boğaz konusunda nihai bir anlaşma yok ancak bunun çok kısa süre içinde gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İranlı makamlardan ABD'li yetkililerin söz konusu açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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