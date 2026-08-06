Petro uyarmıştı! Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu

Kolombiya'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta düzenlenecek göreve başlama töreni öncesinde büyük bir saldırı girişimi engellendi. Cali kenti yakınlarındaki Pan-Amerikan Otoyolu'nda durdurulan bir otobüste 420 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bomba tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, "Prometheus Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu patlayıcının kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HEDEF ASKERİ VE POLİS TESİSLERİYDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) ayrılıkçı fraksiyonu olan sözde Merkez Genelkurmay Başkanlığı (EMC) tarafından hazırlanan saldırı planında, Cali'deki askeri ve polis tesisleri hedef alındı.

Operasyon kapsamında güvenlik güçleri, patlayıcı yüklü otobüsün yanı sıra yedi tüp ve saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan fırlatma platformlarını da ele geçirdi.

PETRO DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği yönünde daha önce kamuoyunu uyarmıştı.

11 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

De la Espriella, göreve başlama töreninin Cali'de yapılmasının, Petro döneminde kendi ifadesiyle "uyuşturucu teröristlerine teslim edildiğini" savunduğu bölgelerde devlet otoritesini yeniden tesis etme ve egemenliği güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

Göreve başlama töreni Santiago de Cali Üniversitesi'ndeki USC Arena'da gerçekleştirilecek. Törenin güvenliği için 11 binden fazla asker ve polis görev alacak.

SEÇİM SONRASI SİYASİ GERİLİM SÜRÜYOR

De la Espriella'nın seçim zaferini tanımayan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görevi 7 Ağustos'ta devredeceğini açıklarken, muhalefete Cali, Barranquilla ve Bogota'da gösteri çağrısında bulundu.

Petro, 21 Haziran'da yapılan ve sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın sol görüşlü rakibi Ivan Cepeda'yı az farkla geride bırakarak kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüş, 22 Temmuz'da seçimin iptali istemiyle yargıya başvurmuştu.

De la Espriella ise göreve gelmesi halinde ülkede köklü değişiklikler yapacağını ve silahlı gruplarla kapsamlı mücadele yürüteceğini vaat etmişti.