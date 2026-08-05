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Hastaneyi karıştıran görüntü! Çatıda görenler dehşete kapıldı

Hastaneyi karıştıran görüntü! Çatıda görenler dehşete kapıldı
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İngiltere'de 26 yaşındaki Leon Gillespie, Azrail'i andıran kostümüyle bir hastanenin çatısına çıkarak hasta ve ziyaretçiler arasında paniğe neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Gillespie, mahkemede suçunu kabul ederken, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

  • İngiltere'de 26 yaşındaki Leon Gillespie, karga kostümüyle Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi'nin çatısına çıkarak hasta ve ziyaretçiler arasında paniğe neden oldu.
  • Gillespie, mahkemede sağlık tesisinde makul bir gerekçe olmaksızın rahatsızlık ve kargaşaya neden olma suçunu kabul ederek para cezasına çarptırıldı.
  • Gillespie, kamuoyunda 'Azrail kostümü' olarak yorumlanan kıyafetinin aslında bir karga kostümü olduğunu savundu.

İngiltere'de 26 yaşındaki Leon Gillespie, Azrail'i andıran kostümüyle bir hastanenin çatısına çıkarak hasta ve ziyaretçiler arasında paniğe neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Gillespie, mahkemede suçunu kabul ederken para cezasına çarptırıldı.

HASTANE ÇATISINDA PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, İngiltere'deki Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi'nde meydana geldi. Azrail'i andıran siyah kostümü ve elindeki uzun cisimle hastanenin çatısına çıkan 26 yaşındaki Leon Gillespie, hasta ve ziyaretçiler arasında korkuya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Gillespie hakkında kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Mahkemeye çıkarılan 26 yaşındaki şahıs, sağlık tesisinde makul bir gerekçe olmaksızın rahatsızlık ve kargaşaya neden olma suçunu kabul etti. Mahkeme, Gillespie'yi para cezasına çarptırdı.

"AZRAİL DEĞİL, KARGA KOSTÜMÜYDÜ"

Olayın ardından açıklama yapan Gillespie, kamuoyunda "Azrail kostümü" olarak yorumlanan kıyafetinin aslında bir karga kostümü olduğunu savundu.

Ancak yetkililer, çatıda sergilediği davranışın hastane çalışanları, hastalar ve ziyaretçiler arasında paniğe yol açtığını belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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