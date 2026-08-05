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Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım

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Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu.

Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu.

Pekin ile Washington yönetimleri arasındaki ilişkiler ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla gerilirken Çin, bu adımlara karşılık verdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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