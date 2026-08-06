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12 Ağustos iddiası milyonları tedirgin etti! NASA'dan açıklama geldi

12 Ağustos iddiası milyonları tedirgin etti! NASA'dan açıklama geldi
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Sosyal medyada hızla yayılan "12 Ağustos'ta Dünya'nın yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak" iddiası milyonlarca kişiyi endişelendirdi. Artan paylaşımlar ve merak üzerine NASA ile fizik uzmanları konuya ilişkin peş peşe açıklama yaparak iddiaların bilimsel yönünü değerlendirdi.

  • Sosyal medyada 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekiminin 7 saniye boyunca ortadan kalkacağı iddiası yayıldı.
  • NASA, Snopes'a yaptığı açıklamada yer çekiminin anlık olarak bile ortadan kalkacağına dair bilimsel veri bulunmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Fizik uzmanlarına göre yer çekimi gezegenin kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel etkileşim olduğu için kısa süreliğine bile yok olması mümkün değil.

TikTok ve Instagram başta olmak üzere birçok platformda paylaşılan videolarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yer çekiminin 7 saniye boyunca ortadan kalkacağı öne sürüldü.

İddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından kullanıcılar, "12 Ağustos'ta ne olacak?", "Yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?" ve "İnsanlar havaya mı yükselecek?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

NASA'DAN NET AÇIKLAMA

Artan iddialar üzerine Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğrulama platformu Snopes'a konuşan bir NASA yetkilisi, Dünya'nın yer çekiminin anlık olarak bile ortadan kalkacağına ilişkin hiçbir bilimsel veri bulunmadığını belirterek söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Fizik uzmanları da yer çekiminin bir düğmeye basılır gibi açılıp kapanabilecek bir kuvvet olmadığını vurguladı.

Uzmanlara göre yer çekimi, gezegenin kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel etkileşim olduğu için kısa süreliğine bile yok olması mümkün değil. Ayrıca uzayda meydana gelen kütleçekim dalgalarının dahi Dünya'daki yer çekimini hissedilir ölçüde değiştirecek bir etki oluşturamayacağı ifade edildi.

Bilim insanları, sosyal medyada dolaşan bu tür iddialara karşı yalnızca güvenilir ve bilimsel kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCemal Taş:

maya takvimi gerçekleşmedi ıskaladı belki bu sefer tutar siz yine de şirince köyüne gidin ne olur ne olmaz:))

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Haber YorumlarıKARA HİLAL:

1 tane WC var asıl kıyamet orda kopacak :))

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Haber YorumlarıMülayim:

direklere tutunun XXD

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Haber YorumlarıIhsan altuğ:

Dünyada özellikle ekvatorda yer çekiminin sıfır veya sıfıra yakın olması için dünyanın şimdiki dönüş hızından tam 17.06 kat daha hızlı dönmesi gerekiyor. İddiaya göre dünya anlık olarak kendi ekseni etrafında birden bire 17.06 kat hızlı dönecek. Bu 7 saniye sürecek ve birden bire dönüş hızı aniden normale dönecek. Burada anlık hızlanma ve anlık yavaşlamadan kaynaklanan ivmelenmelerin sonuçlarını internetten araştırın.

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Haber YorumlarıMrtcngll:

gerçekten buna inandınmı yazarken

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Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Birdenbire 17 kat hızlanıp ve 7 saniye sonra eskisi gibi devam edecek.. Buna inananlar kendisi denesin : yürürken birdenbire 17 kat hızla koş ve 7 saniye sonra eski hızında yürü. Dön demiyorum, koşmayı bile insan olarak tutturamazsınız. Dünya ekseninde değişmez de ancak bir fırtına veya Tornado 7 saniye uçurur ve eski halinde yere koyar!

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

he he

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