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Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi

Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi Haber Videosunu İzle
Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi
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Vietnam'da doğum sancıları başlayan 25 yaşındaki kadın, eşiyle birlikte motosikletle hastaneye giderken bebeğini yolda dünyaya getirdi. Hastaneye ulaştıklarında sağlık ekipleri doğumun çoktan gerçekleştiğini fark ederken, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe ilk müdahale yapıldı. Yetkililer, hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

  • Vietnam'ın Thai Nguyen eyaletinde 25 yaşındaki hamile bir kadın, eşiyle birlikte motosikletle hastaneye giderken yolda doğum yaptı.
  • Yaklaşık 32 haftalık hamile olan kadının erken doğan erkek bebeği yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaydı.
  • Hastane girişinde ilk müdahalesi yapılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla bir süre gözetim altında tutuldukları açıklandı.

Vietnam'ın Thai Nguyen eyaletinde doğum sancıları başlayan 25 yaşındaki hamile kadın, eşiyle birlikte motosikletle hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Hastaneye vardıklarında ise sağlık ekipleri doğumun yolculuk sırasında gerçekleştiğini fark etti.

DOĞUM YOLDA GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 32 haftalık hamile olan kadın, sancılarının sıklaşması üzerine eşiyle birlikte en yakın hastaneye gitmek için motosiklete bindi. Ancak çift hastaneye ulaştığında beklenmedik bir manzarayla karşılaşıldı.

Sağlık görevlileri, kadının motosikletten inerken bebeğin dünyaya geldiğini ve göbek bağının hâlâ anneye bağlı olduğunu tespit etti.

İLK MÜDAHALE HASTANE GİRİŞİNDE YAPILDI

Doktorlar ve hemşireler, yeni doğan bebeğe vakit kaybetmeden ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bebeğin vücut ısısını korumak için gerekli işlemler yapılırken, göbek bağı da sağlık ekipleri tarafından kesildi.

Ardından anne ve bebek ayrıntılı sağlık kontrolleri için doğum servisine alındı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Erken doğan erkek bebeğin yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla bir süre gözetim altında tutuldukları belirtildi.

Erdem Aksoy
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