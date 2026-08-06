Ülkeyi karıştıran taciz skandalı: Kadın solistin kabus anları kamerada

Peru'da "La Bella Luz" grubunun solisti Naldi Saldaña, müzik direktörü César Sánchez Chavista'yı fiziksel tacizle suçladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yetkili makamlara şikayette bulunduğunu belirten ünlü isim, şikayet dilekçesine ses ve görüntü kayıtlarını da sunduğunu ifade etti.

DİREKTÖRÜN GÖREVİ ASKIYA ALINDI

Skandal görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, grubun mevcut ve eski üyeleri, ünlü şarkıcıya desteklerini açıkladı.

Grup ayrıca, soruşturma sonuçlanana kadar müzik direktörünün görevini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

LA BELLA LUZ GRUBU

Peru’nun Monsefú kentinden çıkan ünlü bir cumbia müzik grubu olan La Bella Luz grubunun güncel vokalistleri ve solist kadrosu arasında Óscar Junior Custodio (aynı zamanda lider), Alejandra Guerrero, Naldy Saldaña, Deyvis Paredes, Kevin Céspedes, Mackeily Luján, Héctor Boza ve Stiven Franco yer alıyor.