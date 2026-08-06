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Ülkeyi karıştıran taciz skandalı: Kadın solistin kabus anları kamerada

Ülkeyi karıştıran taciz skandalı: Kadın solistin kabus anları kamerada Haber Videosunu İzle
Ülkeyi karıştıran taciz skandalı: Kadın solistin kabus anları kamerada
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Peru'nun ünlü müzik grubu La Bella Luz’un solisti Naldy Saldaña, müzik direktörü César Sánchez Chavista'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Direktörden şikayetçi olduğunu açıklayan kadın solist, kabus anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde solistin kaçmaya çalıştığı, direktörün ise kolundan tutarak zorla kendisine doğru çekerek tacizini sürdürdüğü görüldü.

Peru'da "La Bella Luz" grubunun solisti Naldi Saldaña, müzik direktörü César Sánchez Chavista'yı fiziksel tacizle suçladı. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yetkili makamlara şikayette bulunduğunu belirten ünlü isim, şikayet dilekçesine ses ve görüntü kayıtlarını da sunduğunu ifade etti.

DİREKTÖRÜN GÖREVİ ASKIYA ALINDI

Skandal görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, grubun mevcut ve eski üyeleri, ünlü şarkıcıya desteklerini açıkladı. 

Grup ayrıca, soruşturma sonuçlanana kadar müzik direktörünün görevini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

LA BELLA LUZ GRUBU

Peru’nun Monsefú kentinden çıkan ünlü bir cumbia müzik grubu olan La Bella Luz grubunun güncel vokalistleri ve solist kadrosu arasında Óscar Junior Custodio (aynı zamanda lider), Alejandra Guerrero, Naldy Saldaña, Deyvis Paredes, Kevin Céspedes, Mackeily Luján, Héctor Boza ve Stiven Franco yer alıyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bize ne peru dan. Mazot 82 TL oldu. USD 47 TL oldu. Enflasyon yüzde 80. Bunları haber yapın biraz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıO Z:

Pek istemiyor gibi de görünmüyor...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
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