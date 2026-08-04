Trabzonspor Salah ile anlaştı mı?

Trabzon spor'un Mohamed Salah transferinde son durum, spor kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bordo-mavili kulübün Mısırlı yıldızla yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı yönündeki haberler gündeme gelirken, transferin resmiyet kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. İşte Trabzonspor Salah transferine ilişkin son gelişmeler ve gündemdeki iddiaların ayrıntıları.

TRABZONSPOR SALAH TRANSFERİNDE SONA MI GELDİ? İŞTE ANLAŞMA İDDİALARININ DETAYLARI

Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar futbol gündemine damga vurdu. Bordo-mavili taraftarlar, "Trabzonspor Salah transferini bitirdi mi?" ve "Muhammed Salah Trabzonspor'a ne zaman imza atacak?" sorularına yanıt ararken, transferin mali detaylarına ilişkin dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı.

Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ın kariyerine Süper Lig'de devam etmeye hazırlandığı öne sürülürken, Trabzonspor'un yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Resmi açıklama beklenirken, transfer gelişmeleri futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR SALAH İLE ANLAŞTI MI?

Transfer gündemini sarsan iddialara göre Trabzonspor, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bordo-mavili yönetimin uzun süredir yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların resmi sözleşme aşamasına geldiği öne sürüldü.

Transferin henüz kulüp tarafından resmen açıklanmamış olması nedeniyle gözler Trabzonspor'dan yapılacak duyuruya çevrildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre Trabzonspor, Muhammed Salah'a sözleşme kapsamında 5 milyon euro imza parası verecek. Ayrıca deneyimli futbolcunun yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtiliyor.

Anlaşmada dikkat çeken maddelerden biri de forma satışları oldu. Buna göre Muhammed Salah adına satılacak formaların gelirinin yüzde 25'lik kısmının oyuncuya aktarılacağı öne sürüldü.

MUHAMMED SALAH NE ZAMAN TRABZON'A GELECEK?

Transfer iddialarına göre Muhammed Salah'ın çarşamba günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar ise yıldız futbolcunun gelişini büyük bir heyecanla bekliyor.

Kulüpten yapılacak resmi açıklamanın ardından transfer sürecinin netlik kazanacağı ifade ediliyor.

TARAFTARLAR GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞINDA

Muhammed Salah transferi iddiaları Trabzonspor taraftarları arasında büyük heyecan oluşturdu. Yıldız futbolcunun Trabzon'a gelmesi halinde havalimanında ve şehir merkezinde geniş katılımlı bir karşılama organizasyonu yapılması için hazırlıkların başladığı konuşuluyor.

Gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak değerlendirilen bu hamle, hem Türkiye'de hem de uluslararası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırabilir. Ancak transferin resmiyet kazanması için Trabzonspor ve oyuncu cephesinden yapılacak açıklamalar bekleniyor.