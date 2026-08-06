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Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi

Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi Haber Videosunu İzle
Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Ayının çocukları yediği anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Kanker bölgesindeki Narharpur ormanı yakınındaki bir köyde, tarlada çalışan abi ve kız kardeş bir ayı saldırısında hayatını kaybetti.
  • Saldırıya yardıma koşan bir kişi ağır yaralandı.
  • Ayının cesetlerin başından ayrılmaması kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı; yetkililer köylüleri dışarı çıkmamaları konusunda uyardı ve Orman Bölge Müdürlüğü hayvanı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde meydana gelen ayı saldırısı bölgede büyük bir dehşet yarattı. İki kardeşin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ağır yaralandığı vahşi olay, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı.

TARLADA ÇALIŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, Chhattisgarh eyaletine bağlı Kanker bölgesindeki Narharpur orman alanına yakın bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada çalıştıkları sırada gözü dönmüş bir ayının saldırısına uğrayan abi ve kız kardeş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yardıma koşmak isteyen bir diğer kişi ise ağır yaralandı.

CESETLERİN BAŞINDAN AYRILMADI

Olayın ardından ayının hayatını kaybeden kardeşlerin bedenlerinin başında durmaya devam etmesi ve bölgeden uzaklaşmaması kurtarma ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Çevredeki vatandaşların uzaktan cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

BÖLGEDE PANİK HAKİM

Saldırının ardından bölgede büyük bir korku ve panik havası hakim olurken, yetkililer köylüleri tedbir amaçlı dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vahşi hayvanı etkisiz hale getirmek ve güvenliği sağlamak üzere bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÇAPAN:

Yaptıkları inekler kurtarmamiş

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıBlacklineTattoo Marmaris:

Kansız, kitapsız.

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Filistin neden kurtulmuyor demezler mi

yanıt10
yanıt6
Haber Yorumlarıs asriyent:

Yanlış ve gereksiz bir yorum. Sonuçta insan ve çocuk bunlar

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Sen önce y ve t harfinin ne işe yaradığını öğren de sonra yorum yapmaya çalış.

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Taş:

Seninki de Gazzeyi kurtaramadı ama

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıAhmet null:

Dağda derinlikleri gidenler dikkat etsin özellikle Kastamonu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWaterman Waterman:

Bizde, de bunlar koruma altında, kendi katiline aşık olmuş bir toplum ve kedisine yardım yapan ve yiyecekler veren zavallı hayvanlara nankörlük olmuş bir toplum

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıWaterman Waterman:

Ayı ve kurt aşırı merhametsiz,dir parçalayarak yer ama neden ise bizde,de zavallı ve zararsiz faydalı hayvanlara av yasağı yok ama kurda,ayi ve köpek balığı yasak var . Sizlere yiyecekler veren ve yardım yapan zavallı hayvanlara minnettar olun onları sevin ve tehlikeli hayvanlardan koruyun.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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