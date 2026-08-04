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Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı

Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı
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Suriye'de dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Suriye ordusu, Irak sınırında tam seferberlik ilan ederken, izindeki tüm askerler tekrar göreve çağrıldı. Deyr ez-Zor'daki Suriye Ordusu Birinci Kolordu Komutanlığı, tüm personelin üslerine dönmesi emretti. Suriye ordusunun askeri alarm ilan etmesinin nedeni henüz açıklanmadı.

Suriye ordusu, Irak sınırındaki birliklerinde tam seferberlik ilan ederek askeri alarm durumuna geçti. Karar kapsamında izinli olan tüm askerlerin görev yerlerine dönmesi istenirken, Deyr ez-Zor’da bulunan Birinci Kolordu Komutanlığı da bünyesindeki tüm personelin derhal üslerine katılması yönünde emir verdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor ve çevresinde alınan bu üst düzey tedbirlerin gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak askeri hareketliliğin yaşandığı bölge, son dönemde güvenlik risklerinin ve yerel gerilimlerin sıkça tırmandığı kritik bir hat olarak öne çıkıyor.

ORDU SINIRDA TEYAKKUZ HALİNDE

Uzmanlar, alınan bu acil kararın Irak sınır hattındaki olası olumsuz gelişmelere, bölgedeki silahlı grupların hareketliliğine veya sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir savunma adımı olabileceğini değerlendiriyor. Ordu birliklerinin sınır boyunca teyakkuz hali devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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