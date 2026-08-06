İsrail'den 44 yıl sonra ilk ziyaret: Ekvador gerçek bir dosttur

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, başkent Kito'daki Carondelet Sarayı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti. Saar, 44 yıl sonra Ekvador'u ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik ve ticaret alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

"EKVADOR, İSRAİL'İN GERÇEK BİR DOSTUDUR"

Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekvador Dışişleri Bakanı Roberto Kury'ye teşekkür ederek, "Bugün Kito'da, bir İsrail Dışişleri Bakanı'nın 44 yıl aradan sonra Ekvador'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında sizinle tanışmak büyük bir zevkti. Ekvador, İsrail'in gerçek bir dostudur." ifadelerini kullandı.

İKİ KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Saar ile Ekvador Dışişleri Bakanı Roberto Kury'nin görüşmesinin ardından iki ülke arasında iki önemli anlaşma imzalandı.

İlk anlaşma, terörle mücadelede işbirliğini kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde bilgi paylaşımı, kurumlar arası koordinasyon ve kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

İkinci anlaşma ise Genişletilmiş Ekonomik Diyalog kapsamında ticaret, yatırım, siber güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılmasını hedefliyor.

YENİ PAZARLAR VE YATIRIM VURGUSU

Ekvador Dışişleri Bakanı Roberto Kury, görüşmelerde yeni pazarların geliştirilmesi, ticaret, yabancı yatırım ve güvenlik alanlarında ortak çalışmaların ele alındığını belirterek, bu işbirliğinin Ekvador'un uluslararası görünürlüğünü artıracağını söyledi.

KOLOMBİYA VE ARJANTİN TEMASLARI DA GÜNDEMDE

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Ekvador ziyareti kapsamında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile de görüşmesi bekleniyor. Saar ayrıca 7 Ağustos'ta Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama törenine katılacak.