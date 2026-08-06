12 Ağustos'ta ne olacak, 12 Ağustos'ta yer çekimi olmayacak mı, yer çekimi olmazsa ne olur?

İnternette hızla yayılan "12 Ağustos'ta yer çekimi olmayacak" iddiası, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Bilim insanlarının açıklamalarına göre Dünya'nın yer çekimi belirli bir günde tamamen ortadan kalkamaz. Buna rağmen, olası bir yer çekimsiz ortamın insanlar, yapılar ve doğa üzerindeki etkileri büyük merak konusu olurken, 12 Ağustos ile ilgili gerçekler ve bilimsel değerlendirmeler haberimizde yer alıyor.

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ 7 SANİYELİĞİNE ORTADAN KALKACAK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayılan "12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak" iddiası kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Özellikle TikTok ve Instagram'da paylaşılan videoların ardından "12 Ağustos'ta ne olacak?", "Yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?" ve "İnsanlar havaya mı yükselecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Konuyla ilgili NASA ve fizik uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

İddiaların geniş kitlelere ulaşmasının ardından bilimsel kaynaklar, Dünya'nın yer çekiminin belirli bir tarihte ya da birkaç saniyeliğine ortadan kalkmasının mümkün olmadığını vurguladı. Uzmanlar, sosyal medyada dolaşan bu tür içeriklerin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirterek güvenilir kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

NASA'DAN İDDİALARA YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğrulama platformu Snopes'a açıklama yapan bir NASA yetkilisi, Dünya'nın yer çekiminin anlık olarak bile ortadan kalkacağını gösteren herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.

NASA'nın değerlendirmesine göre, 12 Ağustos 2026 tarihinde yer çekiminin birkaç saniyeliğine kaybolacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Kurum, bu söylentileri destekleyen herhangi bir gözlem, deney ya da bilimsel çalışma olmadığını ifade etti.

FİZİK UZMANLARI: YER ÇEKİMİ KAYBOLAMAZ

Fizik uzmanları da yer çekiminin açılıp kapatılabilen bir sistem olmadığını vurguluyor. Yer çekimi, Dünya'nın sahip olduğu kütleden kaynaklanan temel bir fiziksel etkileşim olduğu için kısa süreliğine bile tamamen ortadan kalkması bilimsel olarak mümkün görülmüyor.

Uzmanlar ayrıca uzayda meydana gelen kütleçekim dalgalarının da Dünya üzerindeki yer çekimini insanların hissedebileceği düzeyde değiştirmediğini belirtiyor. Bu nedenle sosyal medyada dile getirilen "7 saniyelik yer çekimsizlik" senaryosunun bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

12 AĞUSTOS'TA GERÇEKTEN NE OLACAK?

Bilim insanlarına göre 12 Ağustos tarihinde Dünya'nın yer çekiminde olağanüstü bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Gezegenin kütlesi değişmediği sürece yer çekimi de varlığını sürdürüyor ve bunun birkaç saniyeliğine ortadan kalkması fizik yasalarıyla bağdaşmıyor.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu tür iddiaların doğruluğunun mutlaka güvenilir bilimsel kuruluşlar ve resmi açıklamalar üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. NASA ve fizik uzmanlarının açıklamalarına göre, 12 Ağustos'ta Dünya'nın yer çekiminin kaybolacağı yönündeki iddialar asılsız ve bilimsel gerçeklerle desteklenmiyor.