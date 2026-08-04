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Trabzonspor, Salah Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah transferinde resmi süreci başlattı.

Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah transferinde resmi süreci başlattı. Bordo-mavili kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Mısırlı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte Trabzonspor, dünya futbolunda büyük yankı uyandıran transfer girişimini resmiyete taşırken, bordo-mavili taraftarlar da Salah'ın imza atacağı günü heyecanla beklemeye başladı. Kulübün, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından transferi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Süper Lig'de
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