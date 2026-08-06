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Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi Haber Videosunu İzle
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi
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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir Filistin düğünü, İsrail askerlerinin baskınıyla yarıda kesildi. Düğün alanına giren askerler damat dahil bazı davetlileri gözaltına alırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan bazı kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

  • İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil (Hebron) kentinde bir Filistin düğününe İsrail askerleri baskın düzenledi, damat ve bazı davetliler yaklaşık bir saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.
  • Batı Şeria'nın Kudüs yakınlarındaki Anata beldesinde başka bir düğüne yapılan baskında üç kişi gözaltına alındı, askerler göz yaşartıcı gaz kullandı.
  • Videoya eşlik eden 'çocuklar da gözaltına alındı' iddiası bağımsız olarak doğrulanamıyor; doğrulanan bilgi İsrail güçlerinin düğünlere baskın düzenleyip katılımcıları gözaltına aldığı yönünde.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir Filistin düğünü, İsrail askerlerinin baskınıyla yarıda kesildi. Düğüne katılan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜĞÜN SİLAHLI ASKERLER TARAFINDAN BASILDI

Videoda, silahlı ve tam teçhizatlı İsrail askerlerinin düğün alanına girerek davetlileri dışarı çıkardığı görülüyor. Görüntülerde askerlerin düğün alanında güvenlik çemberi oluşturduğu, bazı kişileri sorguladığı ve gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

DAMAT VE BAZI DAVETLİLER GÖZALTINA ALINDI

Dış basında yer alan haberlere göre olay, Batı Şeria'nın El Halil (Hebron) kentinde meydana geldi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin düğün salonuna baskın düzenlediğini, damadı ve bazı davetlileri yaklaşık bir saat alıkoyduğunu, daha sonra serbest bıraktığını aktardı. Baskın sırasında düğün alanı çevresindeki bazı araçların da zarar gördüğü bildirildi. İsrail ordusu ise operasyonun gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Bazı Filistinli kaynaklar ise Batı Şeria'nın Kudüs yakınlarındaki Anata beldesinde düzenlenen başka bir düğüne yapılan baskında üç kişinin gözaltına alındığını, askerlerin göz yaşartıcı gaz kullandığını ve kadınlar ile çocuklar dahil çok sayıda kişinin etkilendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ancak videoya eşlik eden "çocuklar da gözaltına alındı" iddiası bu görüntüler üzerinden bağımsız olarak doğrulanamıyor. Dış basında doğrulanan bilgi, İsrail güçlerinin düğünlere yönelik baskınlar düzenlediği ve bazı katılımcıları gözaltına aldığı yönünde. Çocukların bu olaydaki durumuna ilişkin ise resmi ve bağımsız doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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